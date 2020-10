Irlanda: premier Martin annuncia nuova serrata, è il primo paese Ue a imporla da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Irlanda sarà il primo paese dell'Ue a ripristinare una chiusura totale delle attività a causa del coronavirus. Ad annunciarlo ieri sera il primo ministro, Micheal Martin, che ha emesso un decreto nazionale che invita la gente a restare a casa, ma manterrà comunque aperte le scuole. Le misure che entreranno in vigore per sei settimane dalla mezzanotte di mercoledì, prevedono la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio non essenziali, mentre bar e ristoranti potranno limitarsi al solo servizio da asporto o consegna. "A tutti nel paese viene chiesto di restare a casa", ha detto Martin in un discorso televisivo nazionale. Solo i lavoratori essenziali saranno "autorizzati a recarsi al lavoro", ha detto, e ai cittadini sarà consentito di fare esercizio fisico solo entro cinque chilometri dalla loro residenza, una norma che, qualora non rispettata, comporterà delle sanzioni. Il trasporto pubblico opererà al 25 per cento della capacità normale per servire solo i lavoratori essenziali. (segue) (Rel)