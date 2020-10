Irlanda: premier Martin annuncia nuova serrata, è il primo paese Ue a imporla da marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martin ha detto che le scuole e le strutture per l'infanzia devono rimanere aperte "perché non si può consentire che i nostri figli e il futuro dei giovani diventino un'altra vittima di questa malattia". Verrà inoltre esteso il divieto di visite tra famiglie diverse e agli eventi al chiuso, sebbene due famiglie potranno comunque incontrarsi in luoghi all'aperto, fra cui i parchi. Inoltre, è stato varato un programma, noto come "bolla sociale" che consentirà anche a coloro che vivono da soli, a rischio di isolamento sociale o problemi di salute mentale, di socializzare con un'altra famiglia. E a differenza del precedente ordine di chiusura emesso a marzo, gli sport d'élite e di livello professionale saranno consentiti a porte chiuse in tutta l'Irlanda. Martin ha detto che le attuali restrizioni sono "probabilmente il regime più rigido d'Europa", ma che "sono necessarie ulteriori azioni". Agire con coscienza nelle prossime sei settimane, ha concluso il premier, ci concederà “l’opportunità di celebrare il Natale in modo significativo". (Rel)