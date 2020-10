Germania: ministro Finanze Scholz annuncia inchiesta del governo su razzismo nella polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei ripetuti casi di estremismo di destra nell'apparato di sicurezza della Germania, il governo federale avvierà presto un'inchiesta sul razzismo nelle forze di polizia. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, il vicecancelliere Olaf Scholz. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il ministro dell'Interno Horst Seehofer si è più volte detto contrario a uno studio sul razzismo nelle forze dell'ordine. Secondo Seehofer, infatti, tale analisi rischia di dar luogo a una “cultura del sospetto generale” contro gli agenti. Inoltre, per il ministro dell'Interno, l'infiltrazione dell'estrema destra nell'apparato di sicurezza “non è un problema strutturale”. La posizione di Seehofer, esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) aveva provocato nuovi contrasti nella Grande coalizione al governo in Germania. Diversi ministri del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), come Scholz o la titolare della Giustizia Christine Lambrecht, avevano infatti insistito sulla necessità di condurre l'inchiesta sul razzismo nella polizia. Intanto, alcuni Laender hanno annunciato che avvieranno in autonomia tale indagine, coordinando analisi e risultati.(Geb)