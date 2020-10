Libano: Fondo monetario internazionale prevede contrazione economia del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale ha stimato per l’economia libanese una contrazione del 25 per cento nel 2020. Lo riferisce il portale libanese "Naharnet". In un rapporto uscito in aprile, la previsione di contrazione era del 12 per cento. "Il Libano necessita di un programma comprensivo di riforme che affronti problemi radicati nel tempo", ha affermato Johad Azour, direttore del dipartimento per il Medio Oriente e l'Asia centrale dell'Fmi nonché ex ministro delle Finanze libanese. Secondo il rapporto citato, il Libano è - insieme all'Oman - l'unico paese mediorientale che non vedrà segni di ripresa neppure nel 2021. (Res)