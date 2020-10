Sardegna: Deiana (Anci) su Dpcm, , "delega ai sindaci è idiozia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se un Governo decide di attuare il coprifuoco lo fa, la delega ai sindaci non è solo uno scaricabarile, ma proprio un'idiozia". Lo dice il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, che si fa portavoce delle perplessità dei primi cittadini sardi sull'ultimo Dpcm varato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Se un sindaco chiude e l'altro lascia aperto cosa pensate che avvenga sul territorio? Che le persone si mettono in macchina e migrano da un posto all'altro – aggiunge Deiana -. Se chiude il Governo il controllo dell'esecuzione delle misure è demandato a polizia e carabinieri, ma se chiude un sindaco, specie in città medio-piccole e con gli organici dei vigili risotti all'osso, chi controlla?". (segue) (Rsc)