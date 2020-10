Sardegna: Deiana (Anci) su Dpcm, , "delega ai sindaci è idiozia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: "Come hanno fatto tanti altri colleghi – spiega - ho gestito l'emergenza coronavirus con il massimo dell'impegno e grande senso di responsabilità, con rispetto istituzionale e senza mai gettare la croce sul Governo mentre oggi succede esattamente il contrario. L'impatto del nuovo Dpcm? Senza adeguate risorse per gli enti locali e misure di ristoro economico per le attività a cui si impongono chiusure, sarà estremamente negativo. E' grave che su noi sindaci si impongano scelte su controlli, chiusure, misure restrittive e coprifuoco: non abbiamo mezzi, personale e risorse a sufficienza e non possiamo tagliare servizi essenziali". (Rsc)