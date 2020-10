Trasporto aereo: Spagna, Ryanair ed EasyJet riducono voli del 40 e 25 per cento sino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata del coronavirus sta costringendo le compagnie aeree a peggiorare le previsioni stagionali per i prossimi mesi ed ora l'obiettivo è tentare di salvare il Natale, anche se si stima già che ci sarà un calo dell'80 per cento delle prenotazioni per questo periodo dell'anno. In Spagna, la compagnia low cost Ryanair, che aveva previsto di operare il 60 per cento dei suoi voli, ha annunciato che ridurrà questa cifra al 40 per cento, dopo aver subito un drastico calo della domanda dovuto all'aumento delle restrizioni da parte di numerosi governi europei. Una politica analoga è stata adottata da EasyJet, altro grande vettore low cost che opera nei cieli spagnoli, con un'operatività ridotta ad appena il 25 per cento dei voli fino alle fine dell'anno. Per tentare di non peggiorare ulteriormente la situazione, l'Associazione delle compagnie aeree (Ala) ha chiesto un sistema di sicurezza coordinato per tutti i paesi dell'Unione europea, evidenziando la necessità della creazione di corridoi turistici sicuri.(Spm)