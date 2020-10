Regno Unito: Covid, ultimatum del governo per accordo su nuove restrizioni a Manchester

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha fatto sapere che nuove restrizioni anti-Covid-19 saranno unilateralmente imposte sulla città di Manchester e sul suo circondario anche se non si riuscirà a raggiungere un accordo con i leader locali entro le 12 della giornata di oggi. L'ultimatum del governo è arrivato nella tarda serata di lunedì, dopo una riunione fiume con i rappresentanti del circondario di Manchester e con il sindaco, Andy Burnham. La riunione, tuttavia, si sarebbe conclusa nel "caos", secondo "The Guardian". Tale esito di fatto mette fine alla disponibilità del governo di venire incontro alle richieste di alcune città e contee del nord dell'Inghilterra. Diverse entità locali, infatti, hanno richiesto maggior supporto economico da Londra in cambio dell'adozione delle richieste nuove misure anti-Covid di livello tre, il più alto nella scala di valutazione del rischio a tre livelli introdotta dal governo la scorsa settimana. (segue) (Rel)