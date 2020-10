Regno Unito: Covid, ultimatum del governo per accordo su nuove restrizioni a Manchester (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha fatto presente che il deterioramento del livello di salute pubblica nell'area rende necessario un intervento urgente del governo, affermando inoltre che Downing Street avrebbe offerto a tali comuni ulteriori sostegni di carattere economico per le imprese che sarebbero state costrette a chiudere in osservanza delle nuove restrizioni. Tuttavia, i leader dell'area lamentano il governo continui a trattarli "con completo disprezzo", e nessun compromesso circa la chiusura di pub, bar e altre strutture sia stato offerto, aggiungendo di non essere stati formalmente informati (se non a mezzo stampa) della nuova deadline annunciata ieri in serata. (Rel)