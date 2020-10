Auto: Germania, Bmw, flusso di cassa da 3,06 miliardi di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha registrato nel settore delle auto di lusso un flusso di cassa libero pari a 3,065 miliardi di euro. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi dalla stessa azienda. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la cifra supera il flusso di cassa libero di Bmw nel periodo da luglio a settembre del 2019, pari a 714 milioni di euro. All'incremento ha contribuito, in particolare, una ripresa più rapida in diversi mercati che ha portato a una maggiore crescita delle vendite. Inoltre, Bmw ha ulteriormente ridotto i costi fissi e le spese in conto capitale. I dati definitivi sul terzo trimestre verranno pubblicati dall'azienda il 4 novembre prossimo. (Geb)