Francia: Cuvillier (Urw), aumento capitale soluzione indispensabile e immediata

- L'aumento di capitale è una soluzione indispensabile e immediata che rafforza il bilancio di Unibail-Rodamco-Westfield (Urw), gruppo attivo nel settore immobiliare, in un ambiente "volatile e rischioso". Lo ha detto Christophe Cuvillier, presidente della società, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Figaro" insieme a Jacques Stern, presidente del Consiglio di sorveglianza. La scorsa settimana Xavier Niel, fondatore dell'operatore telefonico Iliad, e l'ex presidente di Unibail Leon Bressler, hanno annunciato la volontà di impedire l'aumento di capitale. "Il piano degli attivisti è un salto nel vuoto; sostituisce l'aumento di capitale con un progetto di ipotetica cessione degli attivi statunitensi tra due o tre anni", dice Cuvillier. In merito all'ingresso di Bressler e Niel all'interno del Consiglio di sorveglianza, Stern sostiene che è "una questione di progetto". "Propongono di non fare un aumento di capitale, il progetto sul quale il Consiglio di sorveglianza si è espresso all'unanimità", aggiunge. Cuvillier ha poi commentato le critiche avanzate da Niel e Bressler sulla gestione della società. In particolare, Niel ha puntato il dito contro l'acquisizione di Westfield annunciata nel 2017. Si tratta di un'operazione "strategica", dice Cuvillier, sostenendo che "ha ancora senso". (Frp)