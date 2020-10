Giappone-Australia: accordo per protezione congiunta asset militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina Militare del’Australia parteciperà alla prossima esercitazione navale Malabar insieme all’India, agli Stati Uniti e al Giappone. Lo ha riferito tramite un comunicato del ministero della Difesa indiano. L’esercitazione è nata nel 1992 come bilaterale India-Usa; il Giappone si è unito nel 2015. La prossima edizione dovrebbe tenersi entro la fine dell’anno (secondo anticipazioni della stampa indiana in due fasi, 3-6 novembre e 17-20 novembre), nel Golfo del Bengala e nel Mar Arabico in un formato “senza contatto”. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra i paesi coinvolti. I partecipanti, si legge nella conclusione della nota, “si stanno impegnando per migliorare la sicurezza nel dominio marittimo. Tutti insieme sostengono un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo e restano impegnati per un ordine internazionale bassato sulle regole”. (segue) (Git)