Imprese: SK hynix acquista unità Nand di Intel per 9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SK hynix, secondo maggior produttore di microchip della Corea del Sud, ha annunciato oggi, 20 ottobre, l’acquisto della divisione produttrice di chip di memoria Nand di Intel Corp. Per 10.300 miliardi di won (9 miliardi di dollari). Tramite l’acquisizione, il colosso dell’elettronica sudcoreano punta ad affermarsi come secondo produttore mondiale di memoria flash Nand. L’operazione interesserà l’intera unità di Nand di Intel, fatta eccezione per l’unità di memoria Optane; inclusa nell’accordo c’è anche la cessione del business di Intel per la produzione di unità di memoria allo stato solido (SSD) e il relativo stabilimento produttivo a Dalian, in Cina. (Git)