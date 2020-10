Corea del Sud: Moon chiede misure per fronteggiare diseguaglianze mercato lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha sollecitato la sua amministrazione ad intensificare gli sforzi tesi a fronteggiare le diseguaglianze nel mercato del lavoro, acuite dalle ricadute della pandemia di coronavirus. “La Covid-19 ha posto sotto crescente stress le condizioni di vita dei lavoratori spingendole verso punti ciechi economici, e questo vale anche per i lavoratori sottoposti a condizioni d’impiego atipiche”, ha dichiarato il presidente sudcoreano oggi, 20 ottobre, nel corso di una riunione di Gabinetto presso la sede della presidenza. Moon ha presentato i rapporti che certificano il numero crescente di morti per eccesso di lavoro, specie in settori come le consegne a domicilio, come prove delle iniquità crescenti nel mondo dell’impiego, ed ha esortato i ministri a varare misure speciali per ovviare a tali situazioni. Dall’inizio del 2020 una dozzina di lavoratori di corrieri espressi hanno perso la vita in Corea del Sud per sospetto sovraffaticamento da lavoro. (segue) (Git)