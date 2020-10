Corea del Sud: Moon chiede misure per fronteggiare diseguaglianze mercato lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate dei principali colossi della vendita al dettaglio della Corea del Sud sono calate di oltre 2mila miliardi di won (1,75 miliardi di dollari) nei primi nove mesi del 2020, per effetto della pandemia di coroanvirus. E’ quanto emerge da un sondaggio aziendale effettuato dall’agenzia di informazione finanziaria “Yonhap Infomax”. Il leader sudcoreano del settore, Lotte Shopping, e i rivali Shinsegae e Hyundai Department Store, hanno effettuato vendite per un totale di 17.300 miliardi di won nel periodo gennaio-settembre 2020, in calo di 2.200 miliardi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Particolarmente colpito il segmento duty-free, a causa dell’arresto dei flussi turistici internazionali causato dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Git)