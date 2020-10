Kosovo: fonti stampa, Pdk e Vetevendosje avviano negoziati per far cadere il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) avvierà presto dei negoziati con il Movimento Vetevendosje e le minoranze per far cadere il governo guidato da Avdullah Hoti. Secondo quanto riferisce il portale web “Indeksonline”, la decisione del Pdk giunge dopo i recenti licenziamenti decisi dal premier nei giorni scorsi. Hoti ha rimosso dall’incarico il direttore delle dogane Ibrahim Xhaka e il direttore dell'amministrazione fiscale del Kosovo Ilir Murtezaj e il direttore generale della polizia del Kosovo, Rashit Qalaj. Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), all’opposizione, ha accusato Hoti di aver deciso di licenziare Qalaj dopo che questi ha ordinato l'arresto del vice presidente della Lega democratica del Kosovo (Ldk), ora al governo. "La tempistica del licenziamento, entro una settimana dall'arresto del vice leader dell'Ldk, Haki Rugova per abuso di potere", suggerisce che si tratta di una “vendetta contro le istituzioni delle forze dell'ordine", si legge in una nota del Pdk. (Alt)