Ue: Amendola, sul Mes ciò che conta è mettere davanti a tutto l'interesse nazionale

- Nel dibattito sul Mes ciò che conta è mettere davanti a tutto l’interesse nazionale. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Stasera Italia” su “Rete 4”. “Noi abbiamo combattuto in Europa per fare degli accordi, e abbiamo attivato delle linee d’emergenza: lo Sure per la disoccupazione, la Bei per le imprese e il Mes”, ha spiegato Amendola, che in quanto linea di credito, comporta la necessità di restituire dei soldi “ma non è né la troika, ne rappresenta la causa di tutti i mali”. “Penso che, in un Paese serio quando si hanno di fronte delle linee di credito, il governo insieme ai rappresentanti dei partiti in parlamento, si devono sedere, guardare le necessità e fare delle scelte conseguenti. La coalizione ne discuterà in maniera appropriata e io credo che sia la direzione giusta. Noi alcune linee le abbiamo già attivato, altre le stiamo programmando”, ha detto Amendola. L’importante, ha proseguito, è “vedere tutte quelle che sono le necessità del nostro governo. Non faccio il pompiere: c’è un dibattito acceso in parlamento, sia con l’opposizione, sia nella maggioranza. L’unica cosa necessaria è vedere l’interesse nazionale, carte e numeri alla mano delle spese che dovremo fare. Quando si affrontano i problemi così, senza toni da comizi si possono affrontare tutti i problemi”, ha detto il ministro. (Les)