Covid: Amendola, pandemia ci ha insegnato che Europa deve recuperare autonomia

- La pandemia di Covid-19 "ci ha fornito una lezione: l’Europa deve recuperare un po' di autonomia". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Stasera Italia” su “Rete 4”. E’ giusto ora “spendere i soldi sui vaccini ma non dobbiamo dipendere da fattori esterni al nostro continente, e questo dramma del Covid ci ha insegnato che, come italiani ed europei, forse è meglio investire sull’autonomia strategica dei nostri fattori produttivi e sociali”, ha aggiunto Amendola. (Les)