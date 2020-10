Usa: Melania Trump comparirà in un comizio in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first Lady degli Stati Uniti, Melania Trump dovrebbe parlare domani, secondo l'emittente "Nbc", ad un comizio elettorale a Erie, in Pennsylvania. Sarà la sua prima apparizione a un evento politico di suo marito, il presidente Donald Trump, in più di un anno e la sua prima apparizione pubblica da quando ha contratto il coronavirus. La first lady è rimasta per lo più fuori dagli eventi della campagna elettorale, anche se gli altri membri della famiglia del presidente Trump hanno fatto numerose apparizioni per aiutarlo nella sua campagna di rielezione. La first lady ha inizialmente fatto diverse apparizioni ad eventi di raccolta fondi la scorsa primavera, ma non ha fatto alcuna apparizione virtuale da quando è iniziata la pandemia del coronavirus. Trump è da sempre contrario agli eventi virtuali, a differenza del suo avversario Joe Biden.(Nys)