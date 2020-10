Usa: Trump ordinò del whiskey durante un briefing con la Cia sull'Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump una volta ordinò del whiskey durante un briefing altamente riservato sull'Afghanistan, in un incidente che è diventato "leggendario" tra i membri della Cia. Lo riporta il sito "Politico". Solo pochi mesi dopo il suo insediamento, Trump avrebbe insistito in una stanza di alti funzionari della difesa e dell'intelligence per provare i whisky del suo golf club del New Jersey mentre si discuteva di informazioni riservate. "Qualcuno vuole un whiskey?", ha chiesto durante la riunione, secondo tre ex funzionari della Cia che hanno raccontato gli eventi a Politico. "Abbiamo i migliori whiskey, dovete provarli". Gli addetti ai lavori dicono che l'incidente ha illustrato loro l'apparente disinteresse di Trump per i briefing dell'intelligence. (Nys)