Usa: fonti stampa, Pompeo incontrerà i ministri degli Esteri dell'Azerbaigian e dell'Armenia venerdì

- I ministri degli Esteri dell'Azerbaigian e dell'Armenia, due paesi in questo momento in guerra tra loro, hanno in programma un incontro separato con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a Washington venerdì. Lo riporta il sito "Politico". Non è chiaro se i ministri si incontreranno tra loro o se i funzionari statunitensi cercheranno di convocare una sessione trilaterale. L'incontro offre l'opportunità all'amministrazione Trump di attenuare un conflitto che dalla fine di settembre ha ucciso centinaia di combattenti e civili. Secondo "Politico", il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, si incontrerà per primo con Pompeo venerdì mattina. Il suo omologo armeno, Zohrab Mnatsakanyan, incontrerà il segretario di Stato Usa poco dopo.(Nys)