Imprese: Vietnam e Singapore nuovi avamposti delle banche regionali giapponesi

- Due delle principali banche regionali del Giappone hanno scelto Vietnam e Singapore come sedi delle loro nuove filiali tese a sostenere l’espansione dei loro clienti nel Sud-est asiatico, con una contestuale riduzione degli asset a Londra e Hong Kong. Gunma Bank,con sede a nord-ovest di Tokyo, inaugurerà un ufficio di rappresentanza ad Ho Chi Minh City entro la fine di quest’anno fiscale, per rispondere al crescente interesse dei suoi correntisti nei confronti del Vietnam. L’ufficio di rappresentanza di Gunma Bank nella capitale commerciale del Vietnam si concentrerà sulla “raccolta di informazioni” relative a condizioni di mercato e procedure amministrative, da fornire alla clientela dell’istituto di credito in Giappone. Tra le aziende con sede nella prefettura di Gunma figurano i fornitori di componenti per l’automotive Sanden Holdings e Mitsuba, e il produttore di apparecchi per la meteorologia Meisei Electric. Bank of Yokohama, invece, chiuderà questo mese il proprio ufficio di rappresentanza a Londra, in concomitanza con l’apertura di una divisione a Singapore. Gli annunci giungono mentre il governo del Giappone segnala di voler incrementare ulteriormente il sostegno finanziario alle aziende giapponesi che decideranno di spostare parte della loro produzione dalla Cina al Sud-est asiatico. (segue) (Git)