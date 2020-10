Imprese: Vietnam e Singapore nuovi avamposti delle banche regionali giapponesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sussidi, concessi inizialmente alle aziende della farmaceutica e delle forniture mediche, sono stati estesi a tutti i settori la cui manifattura sconta una eccessiva concentrazione in Cina, rivelatasi problematica durante il picco dell’emergenza pandemica, all’inizio di quest’anno. Secondo le fonti citate da “Nikkei”, il governo giapponese intende presentare l’iniziativa non come un piano teso ad incoraggiare l’uscita delle aziende giapponesi dalla Cina, ma la diversificazione delle loro operazioni in diverse basi manifatturiere regionali. Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, potrebbe annunciare l’espansione del programma in occasione della sua visita ufficiale nel Vietnam, in programma questo mese. (segue) (Git)