Imprese: Vietnam e Singapore nuovi avamposti delle banche regionali giapponesi (4)

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, intraprenderà il suo primo viaggio ufficiale all’estero a metà ottobre, visitando Vietnam e Indonesia. Lo hanno riferito fonti governative citate dalla stampa giapponese lo scorso 30 settembre. Nel corso del viaggio, Suga incontrerà il suo omologo vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, e il presidente indonesiano, Joko Widodo. La decisione definitiva in merito al calendario e all’itinerario del viaggio dipenderà anche dall’evoluzione della pandemia nei paesi in questione. Il rafforzamento delle relazioni con i paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è una delle priorità della politica estera giapponese, anche in risposta alla crescente presenza militare ed economica della Cina in quella regione. Il Vietnam, tra i paesi dell’Asean più vicini al Giappone, regge quest’anno la presidenza di turno dell’Asean, mentre l’Indonesia è uno dei paesi membri del G20. (Git)