Thailandia: manifestanti minacciano “sorprese” se le loro richieste non verranno accolte (3)

- Il governo della Thailandia ha posto fine a mesi di proteste per la democrazia proclamando lo stato di emergenza a Bangkok, dove migliaia di manifestanti si erano nuovamente riuniti mercoledì, 14 ottobre, per chiedere una riforma della Costituzione e il ridimensionamento dei poteri della Monarchia. Il primo ministro, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato personalmente il provvedimento tramite un discorso televisivo alla nazione, definendo le restrizioni “necessarie al mantenimento della pace e dell’ordine”. Prayuth ha menzionato in particolare le proteste delle scorse ore, che hanno lambito le sedi istituzionali ed hanno interferito col passaggio di un convoglio reale in una delle principali arterie della capitale. La Thailandia, e Bangkok in particolare, è teatro da mesi di proteste animate da organizzazioni studentesche e da gruppi vicini all’opposizione pro-democrazia, che chiedono le dimissioni di Prayuth, ex capo dell’Esercito al potere sin dal golpe incruento del 2014, e nominato primo ministro dopo le controverse elezioni dello scorso anno. Dopo l’estromissione dalla politica dell’ex leader del partito pro democrazia Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, il movimento di protesta si è allargato sino a sfidare l’Istituzione reale, nonostante le durissime sanzioni previste in Thailandia per il reato di vilipendio della Corona. (segue) (Fim)