Indonesia-Giappone: premier Suga a Giacarta per colloquio con il presidente Widodo

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, si trova oggi in Indonesia, seconda tappa del suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo la sua elezione a capo del governo, il mese scorso. Il premier giapponese ha in programma per oggi colloqui con il presidente indonesiano, Joko Widodo. L’Indonesia, paese che conta 270 milioni di abitanti, è una delle principali economie del Sud-est asiatico, e destinataria di investimenti giapponesi, ad esempio nel campo delle infrastrutture ferroviarie. Suga è giunto oggi a Giacarta dal Vietnam, dove ha incontrato l’omologo Nguyen Xuan Phuc. Il predecessore di Suga, Shinzo Abe, scelse a sua volta Vietnam e Indonesia come destinazioni del suo primo viaggio all’estero dopo la sua elezione a premier nel 2014. (segue) (Fim)