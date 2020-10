Indonesia-Giappone: premier Suga a Giacarta per colloquio con il presidente Widodo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa di principio tra Giappone e Vietnam per le forniture militari è stata anticipata dalla stampa giapponese nei giorni scorsi. L’accordo che farebbe di Hanoi uno tra i primi destinatari di armamenti prodotti in Giappone è parte degli sforzi profusi da Tokyo per rafforzare le capacità difensive dei paesi dell’Indo-Pacifico, nel tentativo di contenere l’avanzata della Cina in quella regione. Il tema della cooperazione alla sicurezza è stato al centro dei colloqui tra Suga e i vertici dello Stato vietnamita. Hanoi è protagonista di una disputa con la Cina per la sovranità su parte del Mar Cinese Meridionale, dove Pechino ha progressivamente rafforzato la propria presenza militare. Lo scorso aprile una collisione tra un vascello della Guardia costiera cinese e un peschereccio vietnamita ha nuovamente acuito le tensioni tra i due paesi. Per il momento non è chiaro quali sistemi d’arma in particolare possano aver suscitato l’interesse di Hanoi. Il Giappone promuove ormai da alcuni anni sul mercato internazionale il suo velivolo per il pattugliamento marittimo e la lotta antisommergibile P-1. E il velivolo da trasporto tattico C-2, entrambi sviluppati da Kawasaki Aerospace. Lo scorso agosto Tokyo ha firmato un accordo con le Filippine per l’esportazione di sistemi radar sviluppati da Mitsubishi Electric. (segue) (Fim)