Thailandia: manifestanti minacciano “sorprese” se le loro richieste non verranno accolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti antigovernativi della thailandia si preparano ad organizzare ulteriori proteste a Bangkok, nonostante lo stato di emergenza proclamato dalle autorità nella capitale, ed hanno avanzato un ultimatum al governo: scarcerare gli attivisti arrestati nei giorni scorsi, e revocare lo stato di emergenza. La mancata soddisfazione di tali richieste entro 24 ore comporterebbe “sorprese”, ha minacciato The People, collettivo organizzatore delle manifestazioni nella capitale. Secondo la stampa thailandese, i manifestanti si preparano ad occupare la stazione metropolitana del ministero della Sanità pubblica, la strada di fronte al Penitenziario di Remand, dove sono detenuti alcuni leader della protesta, e l’intersezione di Kaset. Nel frattempo, dall’ente nonprofit statunitense Comitato per la protezione dei giornalisti è giunta la richiesta al governo thailandese di revocare tutte le restrizioni alla copertura delle manifestazioni da parte delle stampa nazionale e internazionale. Le manifestazioni in corso in Thailandia puntano a ottenere le dimissioni del primo ministro, Prayuth Chan-ocha; una riforma della costituzione guidata da rappresentanti eletti dei cittadini; e una riforma della monarchia che ne ridimensioni i poteri.Sei partiti di opposizione della Thailandia, guidati da Pheu Thai – la formazione fondata dall’ex premier in esilio Thaksin Shinawatra – hanno preso apertamente posizione contro la proclamazione dello stato di emergenza a Bangkok, misura adottata dal governo il 15 ottobre, in risposta alla proteste pro democrazia nella capitale. In un comunicato congiunto, i partiti di opposizione affermano che il provvedimento del governo “non ha ragioni legittime”, e che lo stato di emergenza è stato utilizzato dall’esecutivo “come strumento politico per limitare la libera espressione delle idee”. Nel comunicato, le forze di opposizione rivolgono una serie di richieste al primo ministro, Prayuth Chan-ocha, e ai funzionari del governo, a cominciare dalla revoca dello stato di emergenza e l’impegno a non ricorrere all’uso della forza, inclusa quella militare.Il governo della Thailandia ha posto fine a mesi di proteste per la democrazia proclamando lo stato di emergenza a Bangkok, dove migliaia di manifestanti si erano nuovamente riuniti mercoledì, 14 ottobre, per chiedere una riforma della Costituzione e il ridimensionamento dei poteri della Monarchia. Il primo ministro, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato personalmente il provvedimento tramite un discorso televisivo alla nazione, definendo le restrizioni “necessarie al mantenimento della pace e dell’ordine”. Prayuth ha menzionato in particolare le proteste delle scorse ore, che hanno lambito le sedi istituzionali ed hanno interferito col passaggio di un convoglio reale in una delle principali arterie della capitale. La Thailandia, e Bangkok in particolare, è teatro da mesi di proteste animate da organizzazioni studentesche e da gruppi vicini all’opposizione pro-democrazia, che chiedono le dimissioni di Prayuth, ex capo dell’Esercito al potere sin dal golpe incruento del 2014, e nominato primo ministro dopo le controverse elezioni dello scorso anno. Dopo l’estromissione dalla politica dell’ex leader del partito pro democrazia Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, il movimento di protesta si è allargato sino a sfidare l’Istituzione reale, nonostante le durissime sanzioni previste in Thailandia per il reato di vilipendio della Corona.Annunciando lo stato di emergenza, il primo ministro Prayuth ha accusato i manifestanti di essere agitatori, decisi ad innescare incidenti che “conducano al caos, al conflitto e al disordine pubblico”. Il governo accusa anche i manifestanti di vanificare le misure tese a contenere la propagazione del coronavirus. Il premier ha aggiunto che le proteste rischiano di danneggiare ulteriormente la fragile economia nazionale. “E’ del tutto necessario introdurre con urgenza misure che pongano fine efficacemente e tempestivamente a questa situazione”, ha affermato Prayuth, riferendosi alle proteste pro democrazia. Il decreto in vigore dalle 4 antimeridiane di del 15 ottobre – ora locale – proibisce gli assembramenti di cinque o più persone, e la pubblicazione online di messaggi che “possano dare adito a timori o che distorcono intenzionalmente l’informazione, causando fraintendimenti a detrimento della sicurezza nazionale, della pace e dell’ordine”. Poco dopo la proclamazione dello stato di emergenza, centinaia di agenti di polizia sono stati dispiegati nel centro della capitale per disperdere i manifestanti.Il 15 ottobre il vicecapo della Polizia di Bangkok, Piya Tawichai, ha annunciato la mobilitazione di altri 2mila agenti nella vicinanza dell’intersezione di Ratchaprasong, dove i manifestanti pro-democrazia hanno organizzato una nuova protesta nonostante le restrizioni. Il portavoce ha anche confermato l’arresto di almeno 20 attivisti e manifestanti, senza fornire dettagli in merito alla loro identità. Secondo i media thailandesi, tra gli arrestati figurano tre leader chiave della protesta, inclusa la 21 enne Panusaya Sithjirawattanakul: in rete circola un video dell’arresto dell’attivista, e della lettura di capi d’imputazione a suo carico da parte di agenti di polizia in una camera d’albergo. Un secondo video riprende la giovane attivista caricata a forza su un’auto da diversi agenti delle forze dell’ordine. Un altro leader della protesta arrestato nelle prime ore di oggi sarebbe Anon Nampa. Avvocato per i diritti umani 36enne che lo scorso agosto ha infranto per primo un taboo del dibattito pubblico thailandese, chiedendo apertamente la riforma della Monarchia.Il movimento di protesta a guida studentesca che si è affermato in Thailandia negli ultimi mesi è divenuto la principale sfida per l’establishment politico di quel paese, dopo l’estromissione dalla politica dei volti di maggior profilo dell’opposizione parlamentare, che appare oggi frammentata e priva di una figura di riferimento. I manifestanti chiedono anzitutto le dimissioni del primo ministro Prayuth, contestando la legittimità delle elezioni politiche dello scorso anno, regolate dalla Costituzione e dalla Legge elettorale imposte dalla giunta militare precedentemente al potere. Dallo scorso agosto, la richiesta sempre più insistente di cambiamento è giunta a includere il tema della riforma dell’assetto istituzionale dello Stato: una reazione al processo di ulteriore accentramento del potere della Corona intrapreso negli ultimi anni dal sovrano Maha Vajiralongkorn. Le proteste studentesche sono anche la conseguenza della campagna giudiziaria contro il partito di opposizione Future Forward, forza politica emergente che lo scorso anno aveva ottenuto la maggioranza relativa alla Camera bassa grazie al sostegno di ampie fasce della popolazione urbana, e dei più giovani in particolare.Lo scorso giugno uno tra i più noti attivisti per la democrazia thailandesi, Wanchalearm Satsaksit, è sparito in Cambogia, dove si trovava in esilio sin dal golpe militare del 2014. La sparizione dell’attivista, che ad oggi resta un mistero irrisolto, ha dato ulteriore impulso al movimento di protesta thailandese: i manifestanti pro-democrazia accusano in fatti il governo di Prayuth Chan-ocha di aver orchestrato il rapimento di Wanchalearm, un’accusa che l’esecutivo e la Polizia Thailandesi hanno respinto in più occasioni. Da luglio ad oggi, Bangkok è divenuta così teatro di continue proteste, animate perlopiù da organizzazioni studentesche. Le manifestazioni della scorsa settimana, in particolare, sono state tra le più vaste degli ultimi anni, nonostante gli avvertimenti rivolti nei giorni precedenti dalle autorità e dallo stesso primo ministro. (Fim)