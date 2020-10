Germania: sospesi sei allievi polizia di Berlino per estremismo di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una chat di estrema destra nelle forze dell'ordine tedesche. Sei allievi della polizia del Land di Berlino sono stati sospesi perché scoperti a far parte di un gruppo di messaggistica in cui veniva minimizzata la Shoah e si condividevano immagini di svastiche, nonché messaggi razzisti diretti contro i richiedenti asilo. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, i sei sono indagati per istigazione all'odio e non potranno più proseguire la formazione presso la Scuola superiore per il diritto e l'economia di Berlino. Della chat facevano parte 26 membri, contro cui sono stati attuati provvedimenti disciplinari. (Geb)