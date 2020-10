Covid: Speranza, d'accordo su misure più restrittive in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla richiesta arrivata dal presidente della Regione e dai sindaci per misure più severe per contenere il contagio da Covid-19. "Ho sentito il presidente della Regione, Attilio Fontana, ed il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore", ha aggiunto. (Rin)