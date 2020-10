Bolivia: Anez destituisce ministri Interni ed Educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha destituito oggi il ministro degli Interni, Arturo Murillo, ed il ministro dell'Educazione, Victor Hugo Cardenas. La decisione di Anez avviene a poche ore dalla conferma ancora ufficiosa della vittoria alle elezioni presidenziali di domenica del candidato del Movimento al socialismo (Mas), Luis Arce. Ad assumere i dicasteri vacanti saranno rispettivamente i viceministri Wilson Santamaria e Reynaldo Paredes. La destituzione dei funzionari era dovuta in base alla Costituzione, dato che entrambi erano stati oggetto di mozioni di sfiducia da parte dell'assemblea legislativa. Murillo e Cardenas erano accusati rispettivamente per il presunto acquisto con sovrapprezzo di equipaggiamento antisommossa della polizia e per la sospensione completa dell'anno scolastico nel paese. L'ormai ex ministro degli Interni era stato uno dei più acerrimi oppositori di un ritorno del Mas al governo, e dall'alto del suo ministero aveva lanciato nel corso degli ultimi mesi innumerevoli denunce contro dirigenti e candidati del partito risultato vincitore anche sul versante delle elezioni generali. Tra queste una denuncia per stupro e pedofilia nei confronti dell'ex presidente Evo Morales. (segue) (brb)