Bolivia: Anez destituisce ministri Interni ed Educazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli exit poll, Luis Arce - già ministro delle Finanze nei governi dell'ex presidente Morales - ha ottenuto assieme al candidato vice presidente David Choquenhuanca oltre il 50 per cento dei voti, aggiudicandosi la vittoria al primo turno. Il dettato costituzionale assegna infatti la vittoria al primo turno in caso si ottenga il 50 per cento più uno dei voti o se si supera la soglia del 40 per cento, con uno scarto sul secondo concorrente superiore al 10 per cento dei voti. Pur non "avendo ancora i dati ufficiali", la presidente ad interim Jeanine Anez ha confermato che il signor Arce e il signor (David) Choquehuanca", in qualità di candidato alla vicepresidenza, "hanno vinto le elezioni. Mi congratulo con i vincitori e chiedo loro di governare pensando nella Bolivia e nella democrazia", ha scritto Anez in un messaggio social. Arce ha parlato dell'impegno a costruire un "governo di unità nazionale" per riportare l'unità nel paese, anche "apprendendo e superando" gli errori del passato. (segue) (brb)