Usa: Pompeo ricorda l'ex presidente delle Isole Marshall scomparso

- Gli Stati Uniti hanno espresso le loro condoglianze per la morte dell'ex presidente delle Isole Marshall, Litokwa Tomeing. "Una figura fondamentale nelle istituzioni fondatrici della sua nazione", ha scritto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un comunicato. "La Repubblica delle Isole Marshall è stata benedetta dalla sua vivace carriera politica nei governi locali e nazionali", si legge. Pompeo ha ricordato il lascito di Tomeing nell'"espansione della presenza internazionale" delle Isole Marshall, sostenendo con successo l'istituzione del primo consolato della nazione negli Stati Uniti a Springdale, Arkansas, per servire quella che oggi è la più grande comunità marshallese al di fuori delle Isole Marshall.(Nys)