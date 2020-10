Viabilità: Anas, incidente tra tre auto, chiusa Pontina ad altezza Castel di Decima a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statale 148 Pontina è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Castel di Decima, esattamente al km 18. Lo comunica Anas in una nota. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rilievo del sinistro, nel quale sono rimasti coinvolte tre autovetture, il traffico è temporaneamente indirizzato in uscita allo svincolo di Castel di Decima sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.(Rer)