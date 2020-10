© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "+BusXRoma". Presenti l'amministratore unico di Atac Giovanni Mottura, l'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese e la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo. Ostia, piazza Duca di Genova (ore 9:45)REGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene al workshop sul disagio lavorativo correlato ai disturbi muscolo-scheletrici nell'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani-protezione dei lavoratori nell'emergenza Sars-Cov-2, promosso dalle Asl Roma 1-2-3 in collaborazione con Regione Lazio, direzione regionale Inail Lazio e Ama nell'ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Evento in diretta streaming su Youtube (ore 8:45)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene alla cerimonia "Una borsa per Willy" promossa da Unit, Università degli studi internazionali di Roma in collaborazione l'Ambasciata di Capo Verde in Italia alla presenza dell'ambasciatore di Capo Verde, Jorge José de Figueiredo Goncalves. L'evento sarà trasmesso online su Microsoft Teams del sito dell'ateneo (ore 12) (segue) (Rer)