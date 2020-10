© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione del parcheggio di via Garbini a Viterbo. Interverranno il sindaco Giovanni Maria Arena, l'assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini e il consigliere comunale delegato alle politiche energetiche Gianluca Grancini. Parcheggio di via Garbini a Viterbo (ore 12)- Presentazione di “Tamburellando - insieme con Tamburì”, nuovo progetto musicale dell’associazione di promozione sociale Tamburo Rosso di Gaeta. Biblioteca comunale in via Annunziata 58 a Gaeta (ore 16:30) (Rer)