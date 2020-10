Usa: incriminati da gran giurì sei russi per campagna di attacchi hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì federale negli Stati Uniti ha incriminato sei cittadini russi per una vasta campagna di attacchi cibernetici - tra cui una serie di malware altamente distruttivi e un attacco ai Giochi Olimpici Invernali del 2018 - che secondo il sito "Politico" riflette la portata e l'intensità dell'aggressione digitale russa. I sei imputati hanno lanciato una campagna malware del giugno 2017 nota come NotPetya, hanno violato la rete elettrica ucraina nel 2015 e nel 2016 e hanno condotto le operazioni di hacking che hanno preso di mira le elezioni francesi del 2017, secondo l'accusa. NotPetya, iniziata in Ucraina si è rapidamente espansa su scala globale, causando perdite devastanti per grandi società di tutto il mondo. Il gigante delle spedizioni Maersk ha visto l'intera operazione crollare temporaneamente mentre il malware bloccava i suoi sistemi informatici. Un rapporto della Casa Bianca ha stimato i danni totali del malware in 10 miliardi di dollari. È stata l'epidemia di malware più distruttiva e diffusa della storia.(Nys)