Coronavirus: Trump, quelli "Cnn" sono idioti bastardi che non parlano d'altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha attaccato l'emittente "Cnn" per aver continuato a coprire la pandemia di coronavirus, chiamando "idioti bastardi" i suoi giornalisti, durante un comizio della sua campagna elettorale a Prescott, Arizona. Gli attacchi del presidente ai media e di Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive del governo, arrivano come casi di coronavirus e i ricoveri ospedalieri sono di nuovo in aumento in tutto il paese, a sole due settimane dal giorno delle elezioni. Il coronavirus ha infettato più di 8,1 milioni di statunitensi, ucciso oltre 219 mila persone e sconvolto l'economia statunitense e globale. "Accendi la CNN, e' tutto cio' di cui parlano: Covid, pandemia... Stanno cercando di dissuadere tutti dal votare. La gente non se la beve "Cnn", stupidi b*stardi", ha detto Trump a una folla di sostenitori. (Nys)