Alla scoperta della base Keister, la più grande stazione satellitare terrestre della Nato

- La più grande stazione satellitare terrestre della Nato, con la capacità di resistere a un attacco nucleare e di lavorare in isolamento per 20 giorni. E' la stazione satellitare "Keister", a Gooik, in Belgio, circa 30 chilometri a ovest di Bruxelles, in cui "Agenzia Nova" è potuta entrare grazie ad un media tour organizzato dall'Alleanza Atlantica. Come definito a Londra nel dicembre 2020, durante il Vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi alleati, lo spazio è per la Nato un dominio operativo, insieme a terra, aria, mare e cyber. Non a caso, quindi, il segretario generale Jens Stoltenberg, in occasione del media tour a Gooik, ha dichiarato di aspettarsi che, nella riunione ministeriale della Difesa di questa settimana, i ministri dei paesi alleati acconsentano alla creazione di un nuovo centro spaziale della Nato presso il comando aereo a Ramstein, in Germania. Questo perché il ruolo dello spazio avrà sempre maggior peso e, in questo contesto, le stazioni satellitari terrestri giocano un ruolo fondamentale nel posizionamento, nel targeting, nella ricognizione, nelle comunicazioni, nelle previsioni del tempo e in altri campi. Come fa la stazione di Gooik, che è una delle strutture militari più avanzate e recenti al mondo, con la possibilità di reggere all'urto di un attacco nucleare.Aperta nel 2019, gestisce il 40 per cento del traffico dati satellitare della Nato, come le comunicazioni tra il quartier generale e le navi, i posti di comando o le videoconferenze classificate. A gestirla l'Agenzia di comunicazione e informazione della Nato (Nato communications and information agency), istituita il primo luglio 2012 all'interno di una riforma della Nato, sebbene in questo campo si conti un'esperienza di 63 anni che va dalla Guerra Fredda alle operazioni nei Balcani, dal teatro dell'Afghanistan al rapido dispiegamento di Intelligenza artificiale alle Unità di integrazione delle forze sul fianco orientale della Nato. Nella stazione Keister, 4 antenne, protette in modo tale che non siano visibili le coordinate a cui mirano, comunicano con i satelliti da un lato e con le unità dispiegabili e con il quartier generale della Nato, permettendo una comunicazione più funzionale. La base è stata smantellata nel 2014 e riaperta nel 2019, con l'accettazione provvisoria del sito ottenuta il 29 novembre, il passaggio di proprietà da Leonardo alla Nato, l'inizio della transizione verso la piena operatività. Ha la capacità di resistere a un attacco nucleare e di lavorare in isolamento per 20 giorni.Per la Nato è sempre più fondamentale, nello svolgere le sue missioni, sfruttare più efficacemente la tecnologia dell'informazione e riformare i suoi processi aziendali. Quindi, quello che l'Agenzia fa è acquistare, schierare e difendere i sistemi di comunicazione per i decisori politici e i comandi della Nato, un lavoro in prima linea contro gli attacchi informatici e a stretto contatto con i governi e l'industria per prevenire futuri attacchi debilitanti. In questo modo, si aiutano le nazioni della Nato a comunicare e a lavorare insieme in modi più intelligenti, a collaborare e a prendere le decisioni giuste nel momento giusto sia a terra, che in volo e in mare. A questo si aggiunge la collaborazione con l'industria, come Leonardo, e il mondo accademico per fornire una tecnologia resiliente di comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione con lo scopo di salvare vite e salvaguardare la pace per quasi un miliardo di persone. Un miliardo di euro il volume totale dell'Agenzia di comunicazione e informazione della Nato, con 702 milioni di euro di contratti con l'industria e 300 milioni di euro di ricavi operativi.Nel 2020 ci sono stati 7 teatri a cui è stato dato sostegno: in Turchia (NS2TUR); nella polizia aerea in Europa, in Kosovo, alla missione Resolute Support in Afghanistan, alla missione Support to African Union (NS2AU), nel controllo del Mediterraneo, in Iraq. Quattro sono le basi, a Bruxelles e a Mons (entrambe in Belgio), all'Aja (Paesi Bassi) e a Oeiras (Portogallo), e sono oltre 150 i servizi che vengono forniti e i progetti chiave vanno dai servizi di comando e controllo al sostegno a esercitazioni e operazioni, fino alla pianificazione del comando e del controllo della difesa, con il sistema di comando e controllo aereo per condurre attività di polizia aerea e di protezione dello spazio aereo europeo della Nato. Altri servizi vanno dalle reti di consultazione e comando, con servizi aziendali centrali per enti e nazioni della Nato alla modernizzazione dell'IT della Nato; dall'intelligence, sorveglianza e ricognizione congiunte ai servizi di sicurezza informatica, con lo scudo informatico della Nato; dalla capacità di risposta agli incidenti informatici della Nato alla partnership informatica del settore della Nato. Attualmente ci sono più di 2 mila satelliti attivi che orbitano intorno alla Terra e, per il 60 per cento circa, sono di paesi alleati.Tanti i settori che dipendono dal lavoro dei satelliti: commercio, trasporti, previsioni del tempo, telefoni cellulari e servizi bancari per citarne solo alcuni. La Nato utilizza i sistemi spaziali da decenni, ad esempio per la navigazione, la comunicazione, l'intelligence e il rilevamento dei lanci di missili. Ma i satelliti possono essere bloccati, violati, accecati o abbattuti ed è per questo che gli alleati hanno espresso preoccupazione per il comportamento aggressivo di Cina e Russia nello spazio. Per questo, è sempre più importante agire nello spazio e renderlo un dominio operativo permette ai pianificatori della Nato di assegnare obiettivi agli alleati per fornire capacità o una certa quantità di dati per immagini di intelligence. "I sistemi satellitari fanno funzionare il nostro mondo in modi che molte persone a malapena si rendono conto. Commercio, previsioni del tempo, telefoni cellulari e servizi bancari si basano tutti sui satelliti. Lo spazio è anche essenziale per la Nato, anche per la nostra capacità di navigare, raccogliere informazioni, comunicare e rilevare i lanci di missili", ha dichiarato il segretario generale Stoltenberg, in occasione del media tour a Gooik. "Quindi è importante che l'Alleanza abbia una buona consapevolezza di ciò che sta accadendo nello spazio, che continuiamo ad avere un accesso affidabile ai servizi spaziali e che l'Alleanza mantenga il suo vantaggio tecnologico. Comunicazioni satellitari veloci, efficaci e sicure sono essenziali per le nostre truppe", ha aggiunto."L'ambiente spaziale è cambiato radicalmente nell'ultimo decennio. Lo spazio sta diventando sempre più affollato e competitivo con centinaia di nuovi satelliti aggiunti ogni anno. E i satelliti sono sempre più vulnerabili. Alcune nazioni, tra cui Russia e Cina, stanno sviluppando sistemi anti-satellite che potrebbero accecare, disabilitare o abbattere i satelliti e creare pericolosi detriti in orbita. Dobbiamo aumentare la nostra comprensione delle sfide nello spazio e la nostra capacità di affrontarle", ha proseguito. "I membri dell'Alleanza stanno assumendo un ruolo guida, istituendo comandi spaziali nazionali e investendo in nuovi satelliti e tecnologie per proteggere i satelliti. Mi aspetto che questa settimana i ministri della difesa della Nato acconsentano alla creazione di un nuovo centro spaziale presso il nostro comando aereo a Ramstein. Questo sarà un punto focale per garantire il sostegno spaziale alle operazioni della Nato, condividere le informazioni e coordinare le nostre attività", ha concluso Stoltenberg. (Beb)