Kosovo-Serbia: premier Hoti, stiamo prendendo misure necessarie per attuare accordo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo sta compiendo tutti i passi necessari per attuare l’accordo per la normalizzazione dei rapporti economici raggiunto con la Serbia a Washington alla Casa Bianca lo scorso 4 settembre. Lo ha assicurato il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, nel corso di un incontro con una delegazione del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per discutere l'attuazione dei progetti concordati per la normalizzazione delle relazioni economiche tra Kosovo e Serbia. Durante l’incontro erano presenti anche diversi esponenti del governo di Pristina e la delegazione guidata dal vice segretario aggiunto per gli Affari internazionali del dipartimento dell'Energia Usa, Matthew Zais, oltre all'ambasciatore statunitense in Kosovo Philip Kosnett. “Abbiamo discusso dell'attuazione dei progetti concordati nell'accordo per la normalizzazione delle relazioni economiche tra la Repubblica del Kosovo e la Serbia, firmato il 4 settembre alla Casa Bianca”, ha scritto Hoti su Facebook. (segue) (Alta)