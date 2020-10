Kosovo: Ue, parole inviato Lajcak su Costituzione sono state mal interpretate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha spiegato che cosa succede se si negozia un accordo internazionale e le sue osservazioni sono state male interpretate. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, in merito alle dichiarazioni di Lajcak che avrebbe affermato, durante la sua visita a Belgrado, ovvero che la Costituzione "non è una Bibbia e che il Kosovo dovrebbe cambiarla per accogliere la formazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba". Stano ha spiegato che le parole di Lajcak sono state male interpretate e che il loro intento era quello di spiegare cosa succede se si negozia un accordo internazionale. "Quando si raggiunge un accordo internazionale, i necessari adeguamenti legali devono essere presi in considerazione dal governo, anche a livello costituzionale, al fine di integrarlo nel proprio ordinamento giuridico e costituzionale interno. Questo vale sia per il Kosovo che per la Serbia", ha dichiarato Stano. (segue) (Beb)