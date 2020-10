Legge Bilancio: M5s, stop contributi per chi assume under 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge di bilancio è "un'occasione che ci viene offerta in questa difficile fase per agire in maniera incisiva sul mondo del lavoro che ha bisogno di sostegno e rilancio. Le misure fortemente volute dal Movimento 5 Stelle e annunciate dalla ministra Catalfo sono fondamentali e andranno rafforzate con il lavoro parlamentare". Così in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, che ricordano "la decontribuzione al 100 per cento per tre anni per chi assume giovani sotto i 35 anni. Attesa anche la conferma di ulteriori settimane di cassa integrazione per quelle aziende che hanno subito di più gli effetti della pandemia". Nella manovra, ricordano, "sono previste anche conferme di strumenti previdenziali come l'Ape sociale e Opzione donna che vanno incontro a categorie di lavoratori e lavoratrici che avrebbero più difficoltà di altri ad accedere alla pensione. Fondamentale sarà anche la proroga del taglio del costo del lavoro del 30 per cento al sud e il finanziamento per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale che ha già portato un aumento in busta paga a molti lavoratori dipendenti". (Com)