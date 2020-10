Usa: direttore intelligence, nessuna campagna di disinformazione russa dietro e-mail Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, John Ratcliffe, ha smentito l’esistenza di una campagna di disinformazione guidata dalla Russia dietro le indagini sul caso delle email di Hunter Biden, figlio del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe. Parlando a “Fox Business” Ratcliffe ha dichiarato che i dettagli sul caso sono custoditi dall’Fbi e non dalle agenzie di intelligence Usa e ha esortato l’Fbi ha renderli noti. Il processo di impeachment dello scorso anno, ha aggiunto, ha rivelato che è stata l'amministrazione Obama a sollevare per prima la possibilità di presunti legami del figlio dell'ex vice presidente con contratti cinesi e ucraini sospetti. “Il fatto che io sappia così poco del contenuto di quelle e-mail e del computer di Hunter Biden dimostra che questo non fa parte di una campagna di disinformazione della Russia, la comunità dell’intelligence non ha avuto nulla a che fare con il computer di Hunter Biden”, ha detto il direttore dell’intelligence nazionale. (segue) (Nys)