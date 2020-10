Covid: Amendola, nessuno scontro nel governo sulle chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è stato alcuno scontro nel governo sulle chiusure. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Stasera Italia” su “Rete 4”. “Su questi temi è giusto trasmettere ai cittadini unità e concordia”, ha detto Amendola. “Abbiamo sempre lavorato di concordia con le regioni. Le regioni hanno la disponibilità, come annunciato dalla Lombardia, di rafforzare misure decise a livello nazionale. Non c’è mai stata una deroga da una concertazione a livello istituzionale. Noi dobbiamo muoverci con dpcm e schemi con regole nazionali e concertare con le regioni misure di gestione”, ha aggiunto il ministro. (Les)