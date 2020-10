Covid: Amendola, sindaci sono avamposto dello Stato e devono essere aiutati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci sono l’avamposto dello Stato e come tale devono essere aiutati nel contenimento del Covid-19. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Stasera Italia” su “Rete 4”, spiegando che oggi c’è stato un confronto telefonico fra la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro. “L’incomprensione viene dal fatto che i sindaci, che sono l’avamposto dello stato, hanno bisogno di essere assistiti dai mezzi dell’ordine pubblico. È una logica di coordinamento che è stata chiarita fra Stato e sindaci”, ha detto Amendola. “Per quanto riguarda le regioni, noi abbiamo sempre stabilito delle regole comune e su queste c’è sempre stato accordo, poi se le regioni vogliono introdurre delle misure supplementari” per rafforzare le restrizioni lo possono fare, ha concluso il ministro. (Les)