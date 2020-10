Usa: Pompeo, Russia destabilizza il cyberspazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse penali che il dipartimento di Giustizia statunitense e l'Fbi hanno annunciato oggi contro sei hacker militari russi sottolineano ancora una volta "le continue attività distruttive e destabilizzanti della Russia nel cyberspazio". A dirlo è il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota. Questa unità di intelligence militare russa è accusata di aver "scatenato alcuni dei malware più distruttivi che il mondo abbia mai visto". Il dipartimento si riferisce all'attacco informatico NotPetya del 2017, lanciato in Ucraina e responsabile per miliardi di dollari di danni in Europa, Asia e nelle Americhe. Queste attività informatiche dimostrano, secondo Pompeo, "un totale disinteresse per la sicurezza pubblica e la stabilità internazionale". La Russia è "uno dei maggiori destabilizzatori di Internet a livello globale". Pompeo ha chiesto alla Russia di porre fine al suo "comportamento irresponsabile" e a tutti gli Stati "che desiderano una maggiore stabilità nel cyberspazio" di unirsi agli Stati Uniti per consegnare gli hacker alla giustizia.(Nys)