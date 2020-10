Usa-Romania: incontro tra Pompeo e il ministro degli Esteri Aurescu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo ha incontrato oggi a Washington il ministro degli Esteri rumeno Bogdan Aurescu. Lo riporta il dipartimento di Stato Usa in una nota. I due avrebbero celebrato la pluridecennale partnership tra i due paesi, esemplificata da un accordo intergovernativo siglato il 9 ottobre per il rinnovo e la costruzione dei reattori della centrale nucleare di Cernavoda in Romania. Il Segretario e il Ministro degli Esteri hanno anche discusso l'ulteriore rafforzamento dei legami di difesa, il miglioramento della sicurezza energetica in Europa attraverso l'estrazione del gas del Mar Nero, e degli sforzi congiunti per la creazione di una rete 5G sicura. Segretario Pompeo ha ribadito le "preoccupazioni" degli Stati Uniti per l'aumento della propaganda e l'influenza della Cina e della Russia. (Nys)