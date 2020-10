Difesa: ministro sloveno Tonin a “Nova”, la collaborazione con l'Italia è eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia collabora positivamente con l’Italia in molte missioni militari all’estero e ora intende coordinare con gli alleati la ridistribuzione del suo contingente in alcune operazioni. E’ quanto afferma il ministro della Difesa sloveno, Matej Tonin, in un’intervista ad “Agenzia Nova” nel corso della sua visita in Italia oggi 15 ottobre. “La cooperazione bilaterale tra Italia e Slovenia nel settore della difesa è eccellente – osserva Tonin –. Lavoriamo insieme in molte missioni all’estero, ci addestriamo insieme e ci formiamo insieme. Per questo il mio primo incontro di persona all’estero è stato quello di oggi con il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini”. Il ministro sloveno parla di una discussione “fruttuosa” oggi a Roma con Guerini, il cui tema centrale è stata proprio la cooperazione nelle missioni militari all’estero. “Ho assicurato che vogliamo coordinare le nostre attività con i nostri alleati. E ho comunicato al ministro Guerini che stiamo pensando di ridurre il contingente sloveno nella missione Nato Kfor in Kosovo”, afferma Tonin precisando che Lubiana intende procedere in tal senso in coordinamento con i paesi alleati. “Va detto che il 77 per cento dei nostri militari all’estero è al momento di stanza in Kosovo, per cui abbiamo quasi 300 soldati nel paese balcanico che per un piccolo paese è molto. Pensiamo di ridurre di circa 100 unità, quindi di un terzo, la nostra presenza in Kosovo che rimarrebbe comunque la più consistente missione militare all’estero”, afferma il ministro sloveno aggiungendo: “Vogliamo ridistribuire la nostra presenza militare, aumentandola in altre aree: Mali, nella missione Irini nel Mediterraneo e Iraq. (segue) (Pav)