Slovenia-Italia, ministro Tonin a Nova: "Così cambia l'impegno comune nelle missioni militari all'estero"

- La Slovenia collabora positivamente con l’Italia in molte missioni militari all’estero e ora intende coordinare con gli alleati la ridistribuzione del suo contingente in alcune operazioni. E’ quanto afferma il ministro della Difesa sloveno, Matej Tonin, in un’intervista ad “Agenzia Nova” nel corso della sua visita in Italia oggi 15 ottobre. “La cooperazione bilaterale tra Italia e Slovenia nel settore della difesa è eccellente – osserva Tonin –. Lavoriamo insieme in molte missioni all’estero, ci addestriamo insieme e ci formiamo insieme. Per questo il mio primo incontro di persona all’estero è stato quello di oggi con il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini”. Il ministro sloveno parla di una discussione “fruttuosa” oggi a Roma con Guerini, il cui tema centrale è stata proprio la cooperazione nelle missioni militari all’estero. “Ho assicurato che vogliamo coordinare le nostre attività con i nostri alleati. E ho comunicato al ministro Guerini che stiamo pensando di ridurre il contingente sloveno nella missione Nato Kfor in Kosovo”, afferma Tonin precisando che Lubiana intende procedere in tal senso in coordinamento con i paesi alleati. “Va detto che il 77 per cento dei nostri militari all’estero è al momento di stanza in Kosovo, per cui abbiamo quasi 300 soldati nel paese balcanico che per un piccolo paese è molto. Pensiamo di ridurre di circa 100 unità, quindi di un terzo, la nostra presenza in Kosovo che rimarrebbe comunque la più consistente missione militare all’estero”, afferma il ministro sloveno aggiungendo: “Vogliamo ridistribuire la nostra presenza militare, aumentandola in altre aree: Mali, nella missione Irini nel Mediterraneo e Iraq.“Riteniamo il Mali un’area importante per la sicurezza e l’immigrazione. Se abbiamo un Nord Africa sicuro e stabile, ciò significa meno immigrazione illegale”, spiega Tonin. “Intendiamo poi partecipare alla missione Irini con la nave da pattugliamento Triglav, che sarà dispiegata nel Mediterraneo all’inizio del 2022”, annuncia il ministro della Difesa sloveno. “Al momento – dichiara - la nostra nave principale della Marina militare è in manutenzione presso un cantiere a Trieste. Quando i lavori, per conto di una società italiana, saranno finiti siamo pronti ad impiegarla nella missione Irini”. “Vogliamo rafforzare il numero dei soldati sloveni in Iraq”, prosegue il ministro sloveno, mentre “siamo connessi ed integrati come alleati in Afghanistan, per cui tutto quello che faremo nel paese verrà fatto in coordinamento con gli altri paesi della Nato”. Concludendo sui temi di confronto nell’incontro bilaterale di oggi con Guerini, il ministro sloveno annuncia che “abbiamo concordato di tornare a scambiare i dati radar con l’Italia” in quanto “li abbiamo scambiati fino al 2012, prima di un’interruzione, mentre ora tale collaborazione verrà ripresa”.Il ministro della Difesa di Lubiana illustra poi nell’intervista ad “Agenzia Nova” il piano della Slovenia per aumentare le spese nel settore fino all’obiettivo del 2 per cento del Pil posto dalla Nato. “Siamo molto impegnati per centrare l’obiettivo Nato di spendere il 2 per cento del Pil per la difesa, come stabilito nel summit in Galles del 2014”, assicura Tonin. “Il nostro governo – spiega – sta facendo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. E in primavera ho presentato un piano per nuovi investimenti nelle forze armate slovene, un pacchetto speciale che prevede 780 milioni di euro per nuovi investimenti nei prossimi sei anni. Ora il documento è in procedura nel parlamento di Lubiana e il voto finale si terrà nel mese di novembre. Il governo sta preparando il bilancio 2021-2022 e questo documento è già integrato nel piano di spesa. In accordo con questo documento spenderemo oltre 100 milioni di euro ogni anno per investimenti nella difesa, nell’arco dei prossimi sei anni. Siamo concentrati sullo sviluppo di veicoli armati, aerei, elicotteri, strutture che ospitano i militari, ed equipaggiamento per i soldati”. Secondo il ministro Tonin, “sarà il più grande pacchetto di investimenti dell’ultimo decennio in Slovenia”.La pandemia del Covid-19 - come conferma il ministro della coalizione di governo di centro-destra guidata dal premier Janez Jansa - sta creando alcuni “malumori” nel parlamento sloveno, in particolare nell’opposizione che sostiene come quello caratterizzato dalla crisi sanitaria non sia il momento giusto per questo tipo di investimenti e la “sinistra radicale” che intende indire un referendum sul tema. “Ma io credo che il settore militare abbia pagato il peso più grande dopo la crisi finanziaria del 2008, il nostro bilancio della difesa è stato dimezzato dopo il 2010 ed è stato l’unico ad essere colpito così duramente”, sottolinea il ministro chiarendo: “Dobbiamo decidere: vogliamo i militari? se li vogliamo allora questo pacchetto di investimenti è assolutamente necessario”. “I nostri militari – insiste Tonin – hanno calcolato che servirebbero 3 miliardi di euro per coprire quelli che sono gli impegni nel documento di pianificazione strategica sulla difesa. A causa del Covid-19, non abbiamo questo denaro per cui abbiamo deciso di tagliare gli investimenti nei prossimi sei anni da 3 miliardi di euro a 780 milioni di euro”. Il ministro sloveno evidenzia poi che “essere in un’alleanza è sempre più economico per il paese e più sicuro per i cittadini. Insieme siamo più forti; possiamo agire insieme e dobbiamo essere interoperabili per questo servono le esercitazioni, i centri d’eccellenza e le istituzioni Nato volte a migliorare la cooperazione tra gli alleati".Il titolare del dicastero della Difesa di Lubiana risponde poi ad una domanda sulle tensioni tra due alleati Nato nel Mediterraneo orientale, Grecia e Turchia. “Penso che qui vedremo quanto l’Alleanza atlantica sia stabile e forte. Se riusciremo a risolvere il conflitto nel quadro della Nato, allora questa alleanza si dimostrerà molto affidabile”, dichiara Tonin, ricordando che il segretario generale dell’Alleanza, Jens Soltenberg, ha avviato una mediazione tra Atene e Ankara e che tale tema sarà al centro della ministeriale Difesa della Nato il 22 e 23 ottobre in videoconferenza. “Spero che Grecia e Turchia siano consapevoli che è in gioco la credibilità della Nato”, aggiunte il ministro Tonin che conclude l’intervista sull’importanza della politica della “porta aperta” e sull’integrazione Nato dei Balcani. “La Slovenia è uno dei principali sostenitori dell’integrazione euro-atlantica dei paesi dell’ex Jugoslavia”, afferma il ministro sottolineando che Lubiana ha sostenuto fortemente l’adesione del Montenegro nel 2017 e della Macedonia del Nord nel 2020. “Il futuro nella Nato e nell’Ue è l’unico modo per prevenire futuri conflitti. Senza il futuro euro-atlantico, i Balcani occidentali sarebbero un terreno di gioco eccellente per le superpotenze e gruppi di interesse. Per questo dobbiamo sostenere l’adesione nell’Ue e nella Nato, quale strada migliore per mantenere la pace nella regione balcanica”. (Pav)