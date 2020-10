Bosnia: presidente di turno Dzaferovic, non c'è consenso su riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia-Erzegovina non può decidere a favore del riconoscimento del Kosovo fino a quando non sarà raggiunto un consenso interno sulla questione. Lo ha detto oggi il presidente di turno della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, Sefik Dzaferovic, al termine di una riunione dei tre esponenti presidenziali. Dzaferovic ha sottolineato che oggi la presidenza della Bosnia-Erzegovina non ha potuto concordare sul voto per il riconoscimento del Kosovo, ricordando che nella seduta odierna non era stato messo all'ordine del giorno un punto che si riferisse al riconoscimento del Kosovo. L'esponente serbo Milorad Dodik ha però insistito, secondo Dzaferovic, che anche questo tema fosse discusso. "Non c'è riconoscimento del Kosovo fino a quando non si raggiunge un consenso, e questo consenso non c'è", ha detto il presidente di turno. (segue) (Seb)